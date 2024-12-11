В 2024 году в суды Петербурга попытались пронести свыше 21 тыс. запрещенных предметов

В отношении нарушителей было составлено 1184 административных протокола за невыполнение распоряжений судей или судебных приставов.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу подвело итоги работы за прошедший год по предотвращению попыток пронесения запрещенных предметов в здания судов, сообщила пресс-служба ведомства.

В течение 2024 года судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) было выявлено более 21 тысячи запрещенных к проносу предметов, включая 469 единиц оружия, два боеприпаса, 44 электрошоковых устройства и 20 620 колюще-режущих предметов.

Кроме того, были задержаны 241 гражданин, среди которых 32 человека находились в розыске за совершение тяжких преступлений, а трое — за особо тяжкие. Также судебные приставы обеспечили доставку на судебные заседания почти 1600 человек, уклонявшихся от явки в суд.

В отношении нарушителей было составлено 1184 административных протокола за невыполнение распоряжений судей или судебных приставов, а также 607 протоколов за препятствие законной деятельности должностных лиц.

Ранее мы сообщили о том, что в отношении водителя Lexus из Петербурга возбуждено 155 исполнительных производств за превышение скорости.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу