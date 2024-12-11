В отношении водителя Lexus из Петербурга возбуждено 155 исполнительных производств за превышение скорости

После составления акта описи арест автомобиля был вызван эвакуатор для его транспортировки на штрафстоянку и дальнейшего получения средств от продажи. Однако автовладелец не захотел расставаться с машиной и погасил долг прямо на месте.

В Пушкинском районе был обнаружен автомобиль правонарушителя, нарушившего правила дорожного движения. Угроза ареста машины подтолкнула водителя к погашению задолженности почти в четверть миллиона рублей, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

Сообщается, что в отношении 52-летнего автомобилиста было начато 155 исполнительных производств, так как он систематически превышал допустимую скорость. Сумма штрафов достигла 74 тысяч рублей, а с учетом исполнительского сбора возросла до 223 тысяч рублей.

В ходе совместной проверки приставов и сотрудников ГИБДД был найден Lexus GS 250 2012 года выпуска, принадлежащий должнику. После составления акта описи арест автомобиля был вызван эвакуатор для его транспортировки на штрафстоянку и дальнейшего получения средств от продажи. Однако автовладелец не захотел расставаться с машиной и погасил долг прямо на месте.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году приставы из Петербурга арестовали имущество на 12 млрд рублей.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу