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В отношении водителя Lexus из Петербурга возбуждено 155 исполнительных производств за превышение скорости
Сегодня, 10:51
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В отношении водителя Lexus из Петербурга возбуждено 155 исполнительных производств за превышение скорости

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После составления акта описи арест автомобиля был вызван эвакуатор для его транспортировки на штрафстоянку и дальнейшего получения средств от продажи. Однако автовладелец не захотел расставаться с машиной и погасил долг прямо на месте.

В Пушкинском районе был обнаружен автомобиль правонарушителя, нарушившего правила дорожного движения. Угроза ареста машины подтолкнула водителя к погашению задолженности почти в четверть миллиона рублей, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

Сообщается, что в отношении 52-летнего автомобилиста было начато 155 исполнительных производств, так как он систематически превышал допустимую скорость. Сумма штрафов достигла 74 тысяч рублей, а с учетом исполнительского сбора возросла до 223 тысяч рублей.

В ходе совместной проверки приставов и сотрудников ГИБДД был найден Lexus GS 250 2012 года выпуска, принадлежащий должнику. После составления акта описи арест автомобиля был вызван эвакуатор для его транспортировки на штрафстоянку и дальнейшего получения средств от продажи. Однако автовладелец не захотел расставаться с машиной и погасил долг прямо на месте.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году приставы из Петербурга арестовали имущество на 12 млрд рублей.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу

Теги: гуфссп россии по петербургу, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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