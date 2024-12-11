В 2024 году приставы из Петербурга арестовали имущество на 12 млрд рублей

Наиболее часто реализуемым имуществом оказались бытовая техника, мебель и мобильные телефоны.

В минувшем году судебные приставы в рамках исполнительных производств произвели более 7,6 тысячи арестов имущества на общую сумму около 12 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

Общая стоимость имущества, переданного на принудительную реализацию, составила более 4,5 миллиарда рублей. Взыскателям было передано нереализованное на торгах имущество на сумму свыше 800 миллионов рублей в счёт погашения долга.

За прошлый год от должников поступило 315 заявлений с просьбой разрешить самостоятельную реализацию арестованного имущества в пользу взыскателей. Общая сумма, полученная от таких сделок, составила более 1,2 миллиона рублей. Наиболее часто реализуемым имуществом оказались бытовая техника, мебель и мобильные телефоны.

Должники имеют право самостоятельно продавать арестованное в рамках исполнительного производства имущество, если его стоимость не превышает 30 тысяч рублей, — подчеркнули в ведомстве. Они обязаны уложиться в десятидневный срок с момента получения уведомления об оценке арестованного имущества.

Самым дорогим объектом недвижимости, подлежащим аресту, оказалась квартира площадью 136 квадратных метров в Невском районе на проспекте Пятилеток, которую продали за 16,4 миллиона рублей. Самым дорогим автомобилем стал INFINITY QX60 2017 года выпуска, реализованный за 2,3 миллиона рублей.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 1700 петербуржцам выплатили более 257 млн долгов по зарплате.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу