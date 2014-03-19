Приставы в Петербурге оштрафовали коллекторов на 4,5 млн рублей

Представители коллекторских компаний порой используют угрожающие или назойливые приёмы взаимодействия, создавая избыточное психологическое давление на заемщиков.

Коллекторы нередко становятся источником серьёзных нарушений прав должников, применяя некорректные методы взыскания задолженностей. Представители коллекторских компаний порой используют угрожающие или назойливые приёмы взаимодействия, создавая избыточное психологическое давление на заемщиков. Управление федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу опубликовало статистику за восемь месяцев 2025 года: в ведомстве признали обоснованными 387 жалоб граждан, связанных с неправомерными действиями коллекторов, пишет "Петербургский дневник".

На основании этих обращений было составлено 170 административных протоколов в отношении коллекторских фирм, виновных в нарушении закона. Сообщается, что компаниям-нарушителям выписано штрафов на общую сумму 4,5 млн рублей и выдано 310 официальных предостережений о недопущении дальнейших правонарушений.

Иногда проблемы возникают из-за халатности самих коллекторов, недостаточно внимательных к деталям идентификации должников. Например, одна женщина, которая вовсе не имела долгов, подверглась навязчивым требованиям вернуть деньги. Причина заключалась в совпадении персональных данных настоящей должницы с паспортными данными заявительницы, кроме незначительных различий в дате и месте рождения. Помимо ненужных звонков и сообщений, коллекторы даже дали женщине доступ к личному кабинету реальной должницы. Компания была наказана штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Другой пример — жалоба 35-летнего мужчины, получившего серию ночных СМС-сообщений от кредитной организации. Банком было отправлено девять уведомлений поздно вечером, с целью вернуть просроченный долг. Кредитная организация также была оштрафована на такую же сумму.

Необходимо помнить, что в Петербурге официально зарегистрировано 26 коллекторских агентств, действующих на основании Федерального закона № 230-ФЗ, регулирующего отношения между кредиторами и должниками. Закон чётко определяет частоту контактов коллекторов с гражданами:

— общение с должником разрешено только в определённые часы: будние дни — с 8 до 22 часов, выходные — с 9 до 20 часов;— личные встречи с должником возможны не чаще одного раза в неделю;— количество звонков ограничено восемью в месяц;— частота отправки сообщений не должна превышать 16 штук в месяц.

Граждане, сталкиваясь с нарушением этих норм, вправе подать жалобу в управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу по адресу: ул. Большая Морская, д. 59, либо оставить заявку через электронную приёмную на официальном портале ведомства или через портал государственных услуг "Госуслуги".

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу