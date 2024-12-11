Свыше 1700 петербуржцам выплатили более 257 млн долгов по зарплате

Например, в Московском районе приставы добились исполнения обязательств одной из компаний перед водителем мусоровоза.

Судебные приставы помогли 1712 жителям Петербурга получить свою заработную плату от работодателей. За прошедший год было взыскано более 257 миллионов рублей в пользу горожан, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Санкт-Петербургу.

Например, в Московском районе приставы добились исполнения обязательств одной из компаний перед водителем мусоровоза. Мужчина работал в организации, занимающейся сбором и вывозом мусора, в течение четырех месяцев, но получил оплату только за первый месяц работы.

Суд признал наличие трудовых отношений между сторонами и постановил взыскать с работодателя задолженность по зарплате, штраф и компенсацию морального ущерба на общую сумму 127 тысяч рублей. После истечения срока добровольной оплаты пристав наложил запрет на регистрацию 44 автомобилей компании.

Кроме того, руководство фирмы было предупреждено об уголовной ответственности, после чего долг был погашен полностью, включая десять тысяч рублей исполнительного сбора.

Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга в 2024 году выдворили более 8 тысяч нелегальных мигрантов.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу