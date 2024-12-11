Из Петербурга в 2024 году выдворили более 8 тысяч нелегальных мигрантов

За прошлый год из Санкт-Петербурга было принудительно выдворено более 8 тысяч нелегальных мигрантов. Наибольшее количество нарушений миграционного режима зафиксировано среди граждан Узбекистана и Таджикистана, рассказали в ФССП по Петербургу.
По данным службы судебных приставов, среди выдворенных иностранцев 10,5% составляют женщины. Нарушители привлекались к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ за несоблюдение правил въезда и пребывания на территории России.
Принудительное выдворение осуществляется через аэропорт "Пулково". За весь 2024 год приставы сопроводили к пограничному контролю тысячи иностранных граждан, а с начала 2025 года Северную столицу уже покинули 248 мигрантов.
Все выдворенные иностранцы в течение пяти лет не смогут вернуться на территорию Российской Федерации.
Фото: ФССП по Петербургу
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все