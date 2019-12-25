В Петербург не пустили 78 тонн индийского риса

Лабораторная экспертиза выявила загрязнённость продукции вредителями хлебных запасов.

В морском порту Санкт-Петербурга должностные лица Управления Россельхознадзора не пропустили в Петербурге более 78 тонн риса из Индии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подкарантинная продукция, прибывшая морским транспортом из Индии, следовала в адрес петербургской компании, занимающейся оптовой торговлей крупами. Лабораторная экспертиза выявила загрязнённость продукции вредителями хлебных запасов.

Вся продукция оказалась не соответствующей Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Виновные лица были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ. Партия риса будет возвращена в Индию.

Ранее таможня не пустила в Петербург 11 тонн саженцев стоимостью 1,5 млн рублей.

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