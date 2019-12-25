Заполняемость фан-зоны на Конюшенной площади можно будет узнать дистанционно

Попасть в фан-зону смогут не только владельцы FAN-ID.

В фан-зоне на Конюшенной площади смогут одновременно находиться не более 5 тыс. человек. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Сегодня, 9 июня, завершается монтаж футбольной деревни. Попасть в фан-зону можно будет с 11 июня. Паспорт болельщика и ПЦР-тест на коронавирус не обязательны. За количеством людей на площади будет следить счетчик на входе. Данные будут транслироваться на сайт. Если футбольная деревня будет переполнена, то информация об этом будет передаваться по громкоговорителям на входе у ближайших станцией метро.

Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья организуют удобную трибуну и специально оборудованные санитарные зоны.

В первый день Евро-2020 в фан-зоне выступит шоу-оркестр Street Band, группы Animal Jazz, Анастасии Мартыновой и Таисии Павенской. В 22:00 будет идти трансляция матча Турция - Италия.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в "Никольских рядах" пройдет фестиваль болельщиков в дни матчей Сборной России по футболу.

Фото: ВКонтакте / Борис Пиотровский