Деды Морозы и Снегурочки проплыли на аквабайках по рекам и каналам Петербурга

Своей акцией они напомнили жителям Северной столицы о предстоящих праздниках.

Сегодня, 13 ноября, Деды Морозы и Снегурочки устроили заплыв на лодках по Неве. Об этом очевидцы в группе "Неизданное | Санкт-Петербург".

Свой путь они начали на пересечении канала Грибоедова и Невского проспекта. Здесь сказочные герои раздавали прохожим воздушные шары и презенты. Напомнив горожанам о предстоящих праздниках, они спустились на воду и отправились на аквабайках по маршруту канал Грибоедова - Мойка - Зимняя канавка - Нева. В руках участники мероприятия держали дымовые шашки. В конце жители Петербурга могли наблюдать световое шоу.

Организовала акцию Региональная ассоциация поддержки и развития водно-моторного спорта. Участники "марафона" хотели подарить праздничное настроение жителям города.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Смольном объяснили, почему в театры и музеи теперь не пропустят по ПЦР-тесту.

Видео: ВКонтакте, Неизданное | Санкт-Петербург