Лисовец рассказал, на какой срок хватит лекарств для больных коронавирусом в Петербурге

Запас лекарств от коронавируса в Петербурге хватит не менее чем на три месяца. Об этом в "ВКонтакте" сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.
Чиновник рассказал о том, как будет оказываться медицинская помощь в период локдауна. В нерабочие дни принимать больных коронавирусом и пневмониями будут 15 городских и 3 федеральных стационара.
Во всех стационарных учреждениях создан неснижаемый запас лекарственных препаратов не менее чем на 2 недели, дезинфекционных средств и тест-систем для диагностики COVID-19. Создан запас средств индивидуальной защиты. Доставка и заправка кислорода осуществляются не реже одного раза в сутки.
Дмитрий Лисовец.
По словам представителя Смольного, лекарств хватает и бригадам скорой помощи. В эти дни на дежурстве находятся почти 500 бригад, в том числе 35 специализированных.
Компьютерную томографию можно будет сделать в 8 КТ-центрах, 3 из них работаю круглые сутки.
Ранее Piter.TV рассказал, как будут работать поликлиники в нерабочие дни.
Фото: Piter.TV
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