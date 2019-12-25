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Лисовец рассказал, на какой срок хватит лекарств для больных коронавирусом в Петербурге
Сегодня, 13:52
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Лисовец рассказал, на какой срок хватит лекарств для больных коронавирусом в Петербурге

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По словам чиновника, больницы и бригады скорой помощи полностью укомплектованы.

Запас лекарств от коронавируса в Петербурге хватит не менее чем на три месяца. Об этом в "ВКонтакте" сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Чиновник рассказал о том, как будет оказываться медицинская помощь в период локдауна. В нерабочие дни принимать больных коронавирусом и пневмониями будут 15 городских и 3 федеральных стационара. 

Во всех стационарных учреждениях создан неснижаемый запас лекарственных препаратов не менее чем на 2 недели, дезинфекционных средств и тест-систем для диагностики COVID-19. Создан запас средств индивидуальной защиты. Доставка и заправка кислорода осуществляются не реже одного раза в сутки.

Дмитрий Лисовец. 

По словам представителя Смольного, лекарств хватает и бригадам скорой помощи. В эти дни на дежурстве находятся почти 500 бригад, в том числе 35 специализированных. 

Компьютерную томографию можно будет сделать в 8 КТ-центрах, 3 из них работаю круглые сутки. 

Ранее Piter.TV рассказал, как будут работать поликлиники в нерабочие дни.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, лекарства
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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