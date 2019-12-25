Причину запаха в Гатчине ищут специалисты Росприроднадзора и Роспотребнадзора

Для создания полной картины будет произведено по 5-6 замеров на разных поверхностях, с разбросом по времени, с подветренной и наветренной сторон.

В Гатчине продолжают искать источник неприятного запаха. Зона поиска будет расширена на городские коллекторы. Соответствующее решение было принято 1 сентября на оперативном совещании под председательством вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина, на которое были приглашены специалисты Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Представители Росприроднадзора и Роспотребнадзора сообщили, что разработан комплекс мероприятий на объектах в промзоне Гатчины, полигоне коммунальных отходов "Новый свет-эко", а также вблизи железнодорожного полотна.

Для создания полной картины будет произведено по 5-6 замеров на разных поверхностях, с разбросом по времени, с подветренной и наветренной сторон.

Также жители Плодового (Приозерский район) жалуются на зловонные туманы.

Фото: правительство Ленобласти