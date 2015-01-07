Фекальный биореактор: жители Плодового жалуются на зловонные туманы

Жители посёлка Плодовое в Приозерском районе жалуются на проблемы с экологией. Начиная с лета 2022 года их мучают волны зловонных запахов, которые появляются после жаркого дня и усиливаются по ночам. В безветренные ночи на посёлок опускается "фекальный туман": конденсат из ядовитых испарений. Очевидцы уверяют, что мутные капли вонючей росы оседают на окнах жилых домов, личных автомобилях, зелёных насаждениях.
Это происходит обычно в жаркие дни. Потом всю ночь у нас стоит жуткая вонища. Я говорю с вами в 10 утра и запах до сих пор стоит. В парадной стоит, на улице. Запах такой, как будто живешь в хлеву. Днём эти пары опускается в низ, туда, где находятся жилые дома, и спать становится невозможно.
Марина, местная жительница
По словам местных жителей, и раньше в Плодовом можно было столкнуться с сильным запахом коровьего навоза: неподалеку расположено крупное скотоводческое хозяйство. Однако это был терпимый запах без химических примесей, который легко улетучивался. Теперь же к коровим фекалиям как будто добавили ароматы брожения и сторонних токсинов. Как результат, зловоние пропитывает одежду, личные вещи и долго держится в воздухе.
Невозможно вечером открыть окна. В квартире просто задыхаешься. Мне становится плохо, болит голова. невозможно уснуть!
Марина, жительница Плодового
Новое явление совпало с началом работы в посёлке комплекса по переработке коровьих испражнений в биогаз и удобрения. Наша редакция запустила дрон и установила: на расстоянии менее километра от Плодового действительно разместилась любопытная конструкция. Четыре крупных чана с бурой жидкостью стоят под открытым небом без какой-либо фильтрации испарений. Речь идёт о биогазовом комплексе, запущенном компанией "Эвобиос".
Судя по описанию технологии, каждый из этих резервуаров вмещает в себя до 10 000 тонн коровьих фекалий. Навоз собирается в коллектор и идет по трубе, а затем разделяется на жидкую и твердую фракции. Первая направляется в открытые емкости-хранилища, а вторая – в биоферментатор на переработку в органические удобрения или подстилку для животных.
Биогазовые реакторы проточного типа ЭВОБИОС перерабатывают весь требуемый объем органических отходов в течение одних суток и производят органические удобрения – и биогаз – альтернативный, экологически чистый источник энергии, аналог природного газа. В процессе эксплуатации биореактора не остается отходов, полностью отсутствуют запахи и предотвращаются любые негативные выбросы в окружающую среду.
описание технологии с портала evobios.ru
Последняя фраза вызывает немало вопросов у местных жителей. От посёлка отсюда – рукой подать и "негативные выбросы" поселяне ощущают предельно остро. Производители биогазового комплекса обещали им соседство с экологически чистой технологией. По факту же плодовцы жалуются на тошноту и першение в горле, а также на случаи головокружения.
Жители Ленинградской области в соцсетях также возмущены:
Коровы у нас всегда были и запах с комплекса присутствовал, когда ветер дул в сторону поселка.А вот такая вонь появилась в последнее время, - пишет Наталья.
Я 20 лет проработала на комплексе, но раньше так не пахло,и у силоса совсем другой запах, приятный. А как построили завод и эту жидкость вывозят на поля, запах не выносимый. Как-то надо решить вопрос, чтобы вечером его не вывозили, - замечает Мария.
Тоже не выношу этой вони(( хотя сама на ферме проработала 6 лет селекционером. Но вдыхать этот "аромат" перед сном в спальне - такое себе удовольствие, - отмечает Татьяна.
В ближайшее время местные жители будут добиваться экспертизы технологии производства и его влияния на экологию. По мнению обывателей, открытые чаны с коровьим навозом и химикатами могут нести в себе вред человеческому здоровью и микроклимату озера Отрадное.
Видео: Piter.TV
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