На 200 переходах Петербурга занизили бордюры

Работы производились в 11 районах города.

В Северной столице завершены работы по занижению бордюрного камня. Работы проводились почти во всех районах города на 200 адресах. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы транспортного комитета Санкт-Петербурга.

Занижение производилось в рамках государственной программы "Доступная среда" с целью организации удобных условий для перемещения маломобильных групп людей по городским дорогам и создания беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры.

На адресах произведены: разборка существующего бордюрного камня, разборка покрытия тротуара, выемка грунта, выравнивание основания щебнем, установка бортовых камней, благоустройство тротуара. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

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Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга