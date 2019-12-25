Россияне смогут проверить свои знания по вопросам помощи людям с инвалидностью

С 1 по 10 декабря каждый житель России сможет проверить свои знания по вопросам ситуационной помощи, этики общения и создания доступной среды для людей с инвалидностью.

Накануне Международного дня инвалидов, 1 декабря, стартует Общероссийская акция Тотальный тест "Доступная среда", призванная привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

С 1 по 10 декабря каждый житель России сможет проверить свои знания по вопросам ситуационной помощи, этики общения и создания доступной среды для людей с инвалидностью. Тестирование традиционно проводится в онлайн-формате. Уже 1 декабря в 10:00 стартует трансляция мероприятия, где вопросы акции зачитают известные государственные деятели, лидеры общественного мнения, представители культуры и искусства.

На официальном сайте мероприятия будет представлена ссылка на подключение к трансляции и прохождению теста. Предварительная регистрация продлится до 1 декабря на сайте акции. По окончании тестирования состоится публичный разбор вопросов.

В 2022 году в тестировании приняли участие порядка 1 500 000 россиян из более чем 50 000 городов и населённых пунктов России.

Фото: Академия доступной среды