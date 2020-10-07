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Беглов поздравил петербуржцев с Международным днем инвалидов
Сегодня, 10:13
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Беглов поздравил петербуржцев с Международным днем инвалидов

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Градоначальник рассказал, как город помогает людям с инвалидностью.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к гражданам в Международный день инвалидов. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. 

Этот шаг был призван подчеркнуть ответственность всех государств за создание достойных условий жизни для людей с особым состоянием здоровья. Развитость, зрелось и открытость общества сегодня оценивается по тому, насколько сняты преграды для их полноценной жизни.

Александр Беглов.

Глава города отметил, что поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья является приоритетом правительства. По его словам, расширяется сеть медицинских и социальных учреждений, решаются вопросы трудоустройства, обучения, досуга, занятия спортом. 

Беглов особо отметил достижения паралимпийцев в этом году на Играх в Токио. Из 19 спортсменов из Петербурга 13 получили медали. 

Наша задача - вместе создавать и поддерживать атмосферу заботы, тепла и взаимопомощи. Безбарьерная среда и инклюзивное общество начинаются с каждого из нас. Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Александр Беглов.

Накануне председатель городской организации "Всероссийского общества инвалидов" рассказала, что инвалидам Петербурга не хватает доступной среды.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ ГИМЦ "Доступная среда"

Теги: доступная среда, международный день инвалидов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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