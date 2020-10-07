Беглов поздравил петербуржцев с Международным днем инвалидов

Градоначальник рассказал, как город помогает людям с инвалидностью.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к гражданам в Международный день инвалидов. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году.

Этот шаг был призван подчеркнуть ответственность всех государств за создание достойных условий жизни для людей с особым состоянием здоровья. Развитость, зрелось и открытость общества сегодня оценивается по тому, насколько сняты преграды для их полноценной жизни. Александр Беглов.

Глава города отметил, что поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья является приоритетом правительства. По его словам, расширяется сеть медицинских и социальных учреждений, решаются вопросы трудоустройства, обучения, досуга, занятия спортом.

Беглов особо отметил достижения паралимпийцев в этом году на Играх в Токио. Из 19 спортсменов из Петербурга 13 получили медали.

Наша задача - вместе создавать и поддерживать атмосферу заботы, тепла и взаимопомощи. Безбарьерная среда и инклюзивное общество начинаются с каждого из нас. Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Александр Беглов.

Накануне председатель городской организации "Всероссийского общества инвалидов" рассказала, что инвалидам Петербурга не хватает доступной среды.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ ГИМЦ "Доступная среда"