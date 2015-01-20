В Курортном районе появится филиал дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии

Детям подарили автобус.

В Курортном районе появится филиал дома-интерната № 3 для детей с отклонениями в умственном развитии. Его планируют открыть к 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Здание будет рассчитано на 150 воспитанников. Здесь будут жилые комнаты, классы для занятий, библиотека, спортивный зал, актовый холл, бассейн для реабилитации. Для детей создадут доступную среду.

С ходом строительства ознакомился вице-губернатор Олег Эргашев. Он также поздравил дом-интернат с 8-летием и подарил воспитанникам автобус.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы пришли на помощь горожанину, потерявшему сознание на Обводном канале.

Фото: администрация Петербурга