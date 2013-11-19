Петербуржцы пришли на помощь горожанину, потерявшему сознание на Обводном канале

Петербуржцы пришли на помощь молодому человеку, который потерял сознание. Инцидент произошел на Обводном канале. Об этом сообщили в "Мегаполисе".
Пострадавший упал в обморок рядом с Ипподромным мостом. Парень и девушка, которые шли рядом, подбежали к пострадавшему. Молодые люди вызвали скорую помощь для горожанина и ждали с ним приезда медиков.
Пара помогла мужчине дойти до автомобиля врачей, передала пострадавшего специалистам и только после этого пошла по своим делам.
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Фото: Piter.tv
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