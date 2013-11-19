Петербуржцы пришли на помощь горожанину, потерявшему сознание на Обводном канале

Молодые люди вызвали скорую помощь для петербуржца.

Петербуржцы пришли на помощь молодому человеку, который потерял сознание. Инцидент произошел на Обводном канале. Об этом сообщили в "Мегаполисе".

Пострадавший упал в обморок рядом с Ипподромным мостом. Парень и девушка, которые шли рядом, подбежали к пострадавшему. Молодые люди вызвали скорую помощь для горожанина и ждали с ним приезда медиков.

Пара помогла мужчине дойти до автомобиля врачей, передала пострадавшего специалистам и только после этого пошла по своим делам.

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Фото: Piter.tv