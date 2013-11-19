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Петербуржцы пришли на помощь горожанину, потерявшему сознание на Обводном канале
Сегодня, 15:32
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Петербуржцы пришли на помощь горожанину, потерявшему сознание на Обводном канале

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Молодые люди вызвали скорую помощь для петербуржца.

Петербуржцы пришли на помощь молодому человеку, который потерял сознание. Инцидент произошел на Обводном канале. Об этом сообщили в "Мегаполисе".

Пострадавший упал в обморок рядом с Ипподромным мостом. Парень и девушка, которые шли рядом, подбежали к пострадавшему. Молодые люди вызвали скорую помощь для горожанина и ждали с ним приезда медиков. 

Пара помогла мужчине дойти до автомобиля врачей, передала пострадавшего специалистам и только после этого пошла по своим делам.

Ранее на Piter.tv: синоптик рассказал, когда в Петербург вернется тепло.

Фото: Piter.tv

Теги: мегаполис, обводный канал, помощь упавшему в обморок, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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