Синоптик рассказал, когда в Петербург вернется тепло

В середине месяца начнутся жаркие и сухие дни.

Лето в Петербурге началось с похолодания. После теплых и солнечных майских дней жителям города пришлось утеплиться. Однако синоптик Александр Шувалов уверяет, что скоро в Северной столице установится летняя погода. Об этом он сообщил "Невским Новостям".

По словам специалиста, в ближайшие дни Петербург отойдет от холодного шока. Уже завтра воздух прогреется до +15...+17 градусов. В конце недели столбики термометров покажут +18...+20 градусов.

В середине месяца начнутся жаркие и сухие дни. Хорошая погода придет после 12 июня. Осадков не будет.

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