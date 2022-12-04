  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Старо-Петергофском проспекте отремонтировали трамвайные пути
Сегодня, 13:46
148
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Старо-Петергофском проспекте отремонтировали трамвайные пути

0 0

Движение трамвая № 16 по маршруту "Карбюраторный завод — пл. Стачек" восстановлено. 

На Старо-Петергофском проспекте отремонтировали трамвайные пути. Речь идет об участке от набережной Обводного канала до площади Стачек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. 

За четыре месяца специалисты заменили 1,77 км рельсов. Они использовали отечественные материалы. Кроме того, рабочие уложили около 11 тыс. кв. метров асфальтобетона на проезжей части.

Движение трамвая № 16 по маршруту "Карбюраторный завод — пл. Стачек" восстановлено. 

Ранее на Piter.tv: на Народной улице школьник попал под машину.

Фото: Телеграм / правительство Санкт-Петербурга

Теги: ремонт трамвайных путей, старо-петергофский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии