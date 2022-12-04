Движение трамвая № 16 по маршруту "Карбюраторный завод — пл. Стачек" восстановлено.

На Старо-Петергофском проспекте отремонтировали трамвайные пути. Речь идет об участке от набережной Обводного канала до площади Стачек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

За четыре месяца специалисты заменили 1,77 км рельсов. Они использовали отечественные материалы. Кроме того, рабочие уложили около 11 тыс. кв. метров асфальтобетона на проезжей части.

Движение трамвая № 16 по маршруту "Карбюраторный завод — пл. Стачек" восстановлено.

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Фото: Телеграм / правительство Санкт-Петербурга