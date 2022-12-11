Молодой человек ехал на самокате.

В субботу, 3 июня, на Народной улице школьник попал под машину. 17-летний мальчик ехал на самокате, когда его сбил автомобиль.

По информации Piter.tv, юноша решил пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Он оказался под колесами автомобиля Nissan. За рулем иномарки находился 39-летний мужчина.

Пострадавшего доставили в больницу. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

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Фото: Piter.tv