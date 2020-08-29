На КАД в Московском районе вспыхнул грузовик с мусором

Тушить машину прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня днем, 4 июня, в Московском районе полыхал грузовик. Инцидент произошел на 66 километре КАД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 12:10. В грузовом автомобиле загорелся мусор.

Тушить машину прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В 12:26 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург