На КАД в Московском районе вспыхнул грузовик с мусором

Сегодня днем, 4 июня, в Московском районе полыхал грузовик. Инцидент произошел на 66 километре КАД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 12:10. В грузовом автомобиле загорелся мусор.
Тушить машину прибыли 10 спасателей и две спецмашины.
В 12:26 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее на Piter.tv: боец Джахар Мажидов оказал первую помощь посетителю магазина в Петербурге.
Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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