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На КАД в Московском районе вспыхнул грузовик с мусором
Сегодня, 12:55
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На КАД в Московском районе вспыхнул грузовик с мусором

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Тушить машину прибыли 10 спасателей и две спецмашины. 

Сегодня днем, 4 июня, в Московском районе полыхал грузовик. Инцидент произошел на 66 километре КАД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 12:10. В грузовом автомобиле загорелся мусор.

Тушить машину прибыли 10 спасателей и две спецмашины. 

В 12:26 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: горел грузовик с мусором, кад, мчс, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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