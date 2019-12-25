Инвалидам Петербурга не хватает доступной среды

На сегодняшний день полностью доступны для маломобильных людей только 154 городских учреждения.

Петербуржцам с инвалидностью не хватает доступной среды в городских учреждениях. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала председатель городской организации "Всероссийского общества инвалидов" (ВОИ) Ольга Вагнер.

Решать проблему доступности объектов и услуг ВОИ собирается решать путем взаимодействия с комитетом по градостроительству и архитектуре и прокуратурой. В дополнение первый зампредседателя комитета по социальной политике Галина Колосова заявила, что сейчас 154 городских учреждений и организаций, работающих по 10 отраслям (здравоохранение, труд и занятость, культура, образование, физкультура и спорт, МФЦ и т.д.) полностью доступны для инвалидов, поскольку представляют собой новое строительство.

Полная доступность учреждения в соответствии с ФЗ доступна в случае с новым строительством, в иных случаях применяются только компенсирующие меры. Ответственность за отсутствие доступной среды для инвалидов лежит на учреждениях, но одномоментно все не может стать доступным. Организация может запустить дистанционный формат обслуживания инвалидов или создать те удобства для людей, которые возможно создать в имеющихся условиях. Галина Колосова

Также Ольга Вагнер заметила, что Всероссийскому обществу инвалидов не хватает взаимодействия с комитетом по труду, комитетом по культуре, комитетом имущественных отношений. Своим единственным партнером ВОИ считает комитет по соцполитике, но взаимоотношений только с ним недостаточно для решения имеющихся проблем. Помимо доступной среды актуальной заботой ВОИ считает инклюзию на рынке труда.

На данный момент в Петербурге, по данным комитета по соцполитике, проживает почти 540 тысяч людей с инвалидностью, около 90 тысяч из них – трудоспособного возраста, еще 20 тысяч – дети. Порядка 100 тысяч человек имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, 14 тысяч из них передвигаются на коляске, 17 тысяч человек имеют нарушения слуха, 8 тысяч – нарушения зрения, 33 тысячи – инвалиды с детства.

Фото: Piter.TV