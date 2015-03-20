В Шушарах эвакуировали машины с парковки для инвалидов

Yесколько автомобилей отправились на штрафстоянку.

В южной части Петербурга представители ГИБДД и специалисты Городского центра управления парковками провели профилактическое мероприятие. Целью рейда стала проверка соблюдения правил остановки на перехватывающей автостоянке, расположенной в непосредственной близости от станции метрополитена "Шушары".

В ходе осмотра территории инспекторы выявили ряд нарушений. Некоторые автовладельцы разместили свои транспортные средства на парковочных местах, предназначенных для льготных категорий граждан. Как выяснили проверяющие, эти машины отсутствовали в Федеральном реестре инвалидов. Кроме того, на них не было нанесено специального опознавательного знака, дающего право на такую парковку.

В отношении водителей, пренебрегших правилами, были составлены административные протоколы по части второй статьи 12.19 КоАП РФ. Данное правонарушение влечет за собой денежное взыскание в размере пяти тысяч рублей. Сами автомобили нарушителей оперативно вывезли эвакуаторы.

Представители ведомства обратились к водителям с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не занимать места для маломобильных групп населения без законных оснований. В ведомстве также добавили, что аналогичные проверки в ближайшее время организуют на других перехватывающих и городских парковках.

Фото: Комитет по транспорту