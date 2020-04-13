В Заневском парке поставили заборы и продолжили благоустройство

Подрядчик поставит новое игровое оборудование.

Доступ к площадкам в Заневском парке ограничили. Там начали исправлять недоделки или некачественные работы, которые были выявлены после благоустройства.

С прошлой недели в зеленой зоне появился забор. Жителей просят принять во внимание, что находиться в парке до окончания всех работ запрещено.

На сегодняшний день в детской зоне идет монтаж закладных деталей для последующей установки нового игрового оборудования, а также снимается резиновое покрытие. Его сделают новым. Подрядчик завозит землю для будущих газонов. В некоторых местах траву уже посадили.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что петербуржцы жаловались на некачественные работы в парке. Официально благоустройство не закончилось, но парк был открыт, а на площадках играли дети. Большая часть работ была выполнена. Где-то была разбросана земля, где-то — отколота плитка, отваливались качели.

Фото: администрация Красногвардейского района