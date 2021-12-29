Качели в Заневском парке оградили лентой. Там уже есть пострадавший

Срок окончания реконструкции пришлось перенести. До устранения всех недочетов качели трогать не стоит.

Жительница Красногвардейского района Елена сообщила о ЧП в Заневском парке. По ее словам, ребенок знакомых травмировался в конце декабря на качелях, которые оборвались. Вместе с качелью мальчик упал на землю и повредил спину. Жители не понимают, можно ли гулять в парке, так как новостей об окончании благоустройства не было, но и забора с табличками на месте они тоже не заметили.

Накануне стало официально известно, что завершение благоустройства Заневского парка откладывается на 2022 год. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сказал глава администрации района Евгений Разумишкин. Изначально парк хотели преобразить до конца прошлого года. Как выяснилось, к работе всех четырех подрядчиков возникли претензии — ООО "Нескучный сад", ООО "Проектные решения", ООО "Возрождение торговый дом" и ООО "Кинетик Спорт". Как сообщили Piter.TV в пресс-служба районной администрации, всем подрядчикам выписали соответствующие штрафы и пени, а также обязали устранить недоделки или разобраться с некачественно выполненной работой. Платить за нее не будут.

Открыт, забор снят, никаких табличек, что проход запрещён — нет. Народ гуляет. НО местами торчит арматура, строительный мусор, дорожки неровные, в части, где раньше была детская площадка ведутся работы. Скульптуры из металла уже ржавые. Елена Мартыненко.

Чтобы развеять сомнения жителей по поводу того, можно ли гулять на площадке с качелями, ее перевезали сигнальной лентой.

Елена утверждает, что семья пострадавшего обратилась в полицию. Однако установить виноватого и привлечь к ответственности пока не удастся.

Сейчас идет следственная проверка, оборудование на экспертизе. После следствия будет понятно кто ответит за ущерб. пресс-служба Красногвардейского района.

Парк собираются оформить в космическом стиле. Зона зеленых насаждений появилась в 1963 году. В этом же году Валентина Терешкова полетела в космос. С этим и связана тематика благоустройства. "Это будет один из лучших парков на территории города Санкт-Петербурга, я в этом не сомневаюсь", — заключил Евгений Разумишкин.

Фото: ВКонтакте / Елена Мартыненко, пресс-служба Красногвардейского района