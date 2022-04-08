Петербуржцы отметили недочеты при благоустройстве Заневского парка

Местные жители обеспокоены состоянием Заневского парка на территории Красногвардейского района. Они выявили недостатки при проведении благоустройства, при этом сквер открыт для посетителей. В сквере установили разнообразные объекты на тему космоса: детские горки, качели, тренажеры и спортплощадки. Однако качество работ возмутило жителей: реконструкция проводилась с апреля по декабрь 2021 года, и работы завершались уже в морозы.
Разворачивали такие огромные чулки, и внутри них под теплопушками проводили работы. На самом деле я в первый раз видел такую технологию, и было интересно посмотреть, чем все это закончится. К сожалению, в тех местах, где делали работы в мороз, поплыла брусчатка.
Илья Киселев, петербургский активист
На дорожках, уложенных плиткой, появились ямы и трещины – в осенне-весенний период здесь образуются лужи. Также жители стали замечать: металлоконструкции уже покрылись ржавчиной и коррозией, некоторые элементы вовсе сломаны. Мало внимания уделили комфорту и безопасности посетителей: шахматные столы установили с ошибками.
Со стороны Октябрьской набережной есть широкая аллея, и по ней в пробки ездят машины. То есть они объезжают пробку через территорию парка. При реконструкции парка никаких заградительных элементов не поставали.
Илья Киселев, петербургский активист
Раньше парк весь утопал в зелени, однако после реконструкции на газонах оставили строительный мусор.
Очень много газонов изборождено тракторами и прочей строительной техникой. Высадили кустики, но посадили так, что они расти не будут, все-таки нужно еще приводить в должный вид.
Максим Коротин, местный житель
При проектировании парка не учли мнения владельцев собак, территория позволяла обустроить здесь площадку для выгула лохматых. Работы еще ведутся – жители надеются: к лету в парке установят освещение, а также вывезут грязный снег и мусор. Ранее Piter.TV сообщил о ЧП в Заневском парке.
Видео, фото: Piter.TV
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