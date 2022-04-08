Петербуржцы отметили недочеты при благоустройстве Заневского парка

Работы по благоустройству еще не завершились, однако парк открыт для горожан – посетители уже заметили несколько недостатков.

Местные жители обеспокоены состоянием Заневского парка на территории Красногвардейского района. Они выявили недостатки при проведении благоустройства, при этом сквер открыт для посетителей. В сквере установили разнообразные объекты на тему космоса: детские горки, качели, тренажеры и спортплощадки. Однако качество работ возмутило жителей: реконструкция проводилась с апреля по декабрь 2021 года, и работы завершались уже в морозы.

Разворачивали такие огромные чулки, и внутри них под теплопушками проводили работы. На самом деле я в первый раз видел такую технологию, и было интересно посмотреть, чем все это закончится. К сожалению, в тех местах, где делали работы в мороз, поплыла брусчатка. Илья Киселев, петербургский активист

На дорожках, уложенных плиткой, появились ямы и трещины – в осенне-весенний период здесь образуются лужи. Также жители стали замечать: металлоконструкции уже покрылись ржавчиной и коррозией, некоторые элементы вовсе сломаны. Мало внимания уделили комфорту и безопасности посетителей: шахматные столы установили с ошибками.

Со стороны Октябрьской набережной есть широкая аллея, и по ней в пробки ездят машины. То есть они объезжают пробку через территорию парка. При реконструкции парка никаких заградительных элементов не поставали. Илья Киселев, петербургский активист

Раньше парк весь утопал в зелени, однако после реконструкции на газонах оставили строительный мусор.

Очень много газонов изборождено тракторами и прочей строительной техникой. Высадили кустики, но посадили так, что они расти не будут, все-таки нужно еще приводить в должный вид. Максим Коротин, местный житель

При проектировании парка не учли мнения владельцев собак, территория позволяла обустроить здесь площадку для выгула лохматых. Работы еще ведутся – жители надеются: к лету в парке установят освещение, а также вывезут грязный снег и мусор. Ранее Piter.TV сообщил о ЧП в Заневском парке.

Видео, фото: Piter.TV