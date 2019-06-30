Открытие четвертой очереди торгового комплекса "Заневский каскад" перенесли

Четвертая очередь торгового центра "Заневский каскад" не откроется в этом году. Об этом на бизнес-завтраке Marketmedia сообщил совладелец холдинговой компании "Адамант" Евгений Гуревич, передали "Ведомости".

Площадь комплекса около станции метро "Ладожская" составляет почти 113 кв. метров. Предполагалось, что в нижней части расположится торгово-развлекательный комплекс, а наверху будут офисы. Из-за ситуации на рынке акционеры еще не решили, как использовать площади.

Таким образом, по данным издания, в 2022 году не построят ни одного нового торгового комплекса. При этом этот же холдинг планирует открыть фудмолл на 4000 посадочных мест ТРК "Варшавский экспресс".

На данный момент 3 корпуса вмещают в себя 19 ресторанов и кафе, 400 магазинов, 12 кинозалов, 850 машиномест на парковке.

Фото: Piter.tv (архив)