В ТРК "Варшавский экспресс" откроют фудмолл на 4000 посадочных мест

Интерьер будет отсылать к атмосфере вокзалов XIX века.

На территории бывшего Варшавского вокзала появится крупнейший в Европе фудхолл "VOKZAL 1853". Как узнал Piter.tv, проект запустит холдинговая компания "Адамант" совместно с ресторатором и предпринимателем Алексеем Васильчуком.

Общая площадь фудхолла составит 34 тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан на 4 тысячи посадочных мест, концертной площадке на 2500 мест.

Функциональное пространство будет обыгрывать атмосферу вокзалов XIX века. Варшавский вокзал находился недалеко от нынешнего Балтийского вокзала. Сейчас там располагается торговый комплекс "Варшавский экспресс".

По задумке авторов посетитель сможет оказаться в эпицентре бурлящей творческой жизни – с едой из разных уголков мира, среди модной публики и в гуще громких событий. Полномасштабные рестораны будут соседствовать с небольшими киосками, кофейными станциями и магазинчиками деликатесов. говорится в сообщении.

Средний чек составит около 900 рублей с учетом напитка.

Открытие ожидается осенью 2022 года.

Фото: предоставлено SARAFUN PR