Из-за заморозков в Ленобласти Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение

В Петербурге заморозков пока не ожидается.

Ночью 7 сентября через Петербург прошёл холодный атмосферный фронт. Ближайшие дни в городе будет всё ещё холодно. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По словам специалиста, в связи с похолоданием Гидрометцентром было объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков на территории Ленобласти и соседних областей. Ночью и утром местами температура воздуха будет понижаться до -1…-3 градусов. Вероятность заморозков в регионе сохраняется с 8 по 11 сентября.

В Петербурге заморозков пока не ожидается. Температура воздуха ночью будет до +3…+5 градусов. После выходных в Петербурге ожидается небольшое потепление.

Фото: pexels.com