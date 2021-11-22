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Из-за заморозков в Ленобласти Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение
Сегодня, 12:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из-за заморозков в Ленобласти Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение

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В Петербурге заморозков пока не ожидается.

Ночью 7 сентября через Петербург прошёл холодный атмосферный фронт. Ближайшие дни в городе будет всё ещё холодно. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По словам специалиста, в связи с похолоданием Гидрометцентром было объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков на территории Ленобласти и соседних областей.  Ночью и утром местами температура воздуха будет понижаться до -1…-3 градусов. Вероятность заморозков в регионе сохраняется с 8 по 11 сентября. 

В Петербурге заморозков пока не ожидается. Температура воздуха ночью будет до +3…+5 градусов. После выходных в Петербурге ожидается небольшое потепление. 

Фото: pexels.com

Теги: заморозки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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