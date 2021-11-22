В Ленобласти водителей предупредили об утренних минусовых температурах

В Ленобласти с 8 сентября и на выходных по утрам будет до -3 градусов. Об этом водителей предупредили специалисты Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.
Легко подмораживать начнёт с ночи, будьте внимательны. Мы готовимся.
Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти
Пик заморозков придётся на пятницу. Однако на следующей неделе будет несколько дней бабьего лета.
Ну как бабьего: по утрам дубак, днём солнце, вечером опять дубак.
Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти
Фото: Piter.tv (архив)
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