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В Ленобласти водителей предупредили об утренних минусовых температурах
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти водителей предупредили об утренних минусовых температурах

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По утрам ожидается до -3 градусов.

В Ленобласти с 8 сентября и на выходных по утрам будет до -3 градусов. Об этом водителей предупредили специалисты Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Легко подмораживать начнёт с ночи, будьте внимательны. Мы готовимся. 

 Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Пик заморозков придётся на пятницу. Однако на следующей неделе будет несколько дней бабьего лета.

Ну как бабьего: по утрам дубак, днём солнце, вечером опять дубак. 

Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: заморозки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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