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Злоумышленник вновь сообщил о заминировании зданий в Петербурге
Сегодня, 13:44
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nadezhda_sib

Злоумышленник вновь сообщил о заминировании зданий в Петербурге

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Сообщения об этом поступают почти каждый день.

На электронную почту Смольнинского районного суда пришло сообщение о заминировании. Сотрудников и посетителей здания эвакуируют. Информация об этом появилась в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Также злоумышленник написал о заминировании магазинов "Ашан", "Магнит", "Пятерочка", "Лента" и "Перекресток". О дальнейших действиях правоохранителей не сообщается. 

Вчера неизвестный пообещал взорвать аэропорт и роддома в Петербурге, если не выполнят его условия. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: заминирование, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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