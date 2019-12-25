Злоумышленник вновь сообщил о заминировании зданий в Петербурге

Сообщения об этом поступают почти каждый день.

На электронную почту Смольнинского районного суда пришло сообщение о заминировании. Сотрудников и посетителей здания эвакуируют. Информация об этом появилась в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Также злоумышленник написал о заминировании магазинов "Ашан", "Магнит", "Пятерочка", "Лента" и "Перекресток". О дальнейших действиях правоохранителей не сообщается.

Вчера неизвестный пообещал взорвать аэропорт и роддома в Петербурге, если не выполнят его условия.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга