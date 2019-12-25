Неизвестный пообещал взорвать аэропорт и роддома в Петербурге, если не выполнят его условия

Опасных веществ и устройств не обнаружили.

Вчера, 20 августа, в Петербурге вновь проводились эвакуации из-за сообщений о готовящемся теракте. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В этот раз неизвестный направил письмо на электронную почту СПб ГКУ Центр Содействия Развития Гражданского общества. Некий Иван Кузьминов сообщил о том, что в аэропорту, автовокзалах и железнодорожных вокзалах, роддомах, больницах, торговых центров и отделениях одного из банков пройдут взрывы. Злоумышленник предъявил политические и финансовые условия. Среди них ― оплатить 2 млн евро в счет оплаты компенсации за причиненный вред, какой именно ― не сообщается. Арестовать и наказать определенных людей.

Правоохранители осмотрели 510 объектов, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. При проведении мероприятий задействовали 147 сотрудников ОВД.

Материалы направили в ГСУ ГУ МВД России по городу и области.

Накануне Piter.TV опубликовал видео с эвакуацией людей из "Меги Дыбенко".

Фото: Piter.TV