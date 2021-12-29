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В Ленобласти неизвестные грозились взорвать 2 школы и торговый центр
Сегодня, 10:40
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В Ленобласти неизвестные грозились взорвать 2 школы и торговый центр

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неизвестный грозился взорвать школы и торговый центр в Ленобласти и Подмосковье. Полицейские осмотрели указанные в письме злоумышленника объекты, но ничего не нашли, узнал Piter.TV.

Письма поступили 10-го января. Один из отправителей упомянул школу №1 в Волосово и ТЦ "Ребус" в Кингисеппе. Другой указал школу №4 в Тосно. Незнакомец объявил Управлению регионального ФСБ "игру" и утверждал, что сотрудники должна успеть все обезвредить, иначе "погибнут невинные люди". 

Эвакуацию на объектах не проводили, но все осмотрели. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция нашла женщину, которая предупреждала о взрыве на детском концерте в Выборгском районе. 

Фото: ВКонтакте / REBUS Кингисепп

Теги: заведомо ложное сообщение об акте терроризма, заминирование
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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