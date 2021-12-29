Полиция нашла женщину, которая предупреждала о взрыве на детском концерте в Выборгском районе

По предварительным данным, женщина позвонила на номер "112" в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция установила личность женщины, которая звонила по номеру "112" и сообщала о готовящемся взрыве "на большом детском концерте". Как узнал Piter.TV, ее нашла и в Светогорске Выборгского района Ленобласти.

7-го января стражи порядка нагрянули к женщине домой. Ранее ее разыскивали по месту прописки в поселке Гончарово. Сосед рассказал, что она иногда злоупотребляет спиртными напитками. Во время оперативно-розыскных мероприятий 44-летняя женщина призналась, что в момент звонка в экстренные службы были в состоянии алкогольного опьянения.

Возбужлено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Волосово "заминировали" несуществующие торговые центры.

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