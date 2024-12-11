Синоптик объяснил, почему не замерзает Байкал

По мнению Михаила Леуса, озеро просто "задерживается" со своим заледенением.

Специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус ответил на трепещущий вопрос: "неужто Байкал в этом году не заледенеет?". Как полагает синоптик, озеро лишь немного задерживается. Аналогичные прецеденты в истории уже регистрировались, – следует из сообщения в Telegram-канале "Погода от шефа".

Михаил Леус связывает "задержку" с тем, что 2024 год стал самым теплым за всю истории метеорологических наблюдений. Он отмечает, что в прошлом году Иркутск занял 3 место в списке самых теплых за всю историю наблюдений за погодой, которые ведутся с 1873 года.

Мешает формированию льда и активный западно-восточный перенос, при котором, циклонические вихри, несущие тепло Атлантики, проникают и в Восточную Сибирь, удерживая у берегов Байкала значительную положительную температурную аномалию, и препятствующие формированию мощного азиатского антициклона, интенсивность которого и определяет благоприятные условия для формирования льда на Байкале. Telegram-канал "Погода от шефа"

Несмотря на это, синоптик склонен полагать, что Байкал еще успеет заледенеть и что нынешняя ситуация – не единичный случай. В истории наблюдений самой поздней датой заледенения озера является 2 февраля (в 1958 и 1983 годах).

Так что у Байкала еще есть время замерзнуть. По прогнозам, ожидается, что в нынешнем году Байкал полностью покроется льдом в последней пятидневке января. Другое дело, что лёд может быть более тонким и менее прочным, чем обычно, но это уже совсем другая история… Telegram-канал "Погода от шефа"

Ранее мы сообщали, что в предстоящую среду в Северной столице ожидается температура воздуха в районе 0... -2 градусов. Ночью на город опустятся дожди.

Фото: Pixabay