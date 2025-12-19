На улице Кораблестроителей заменили аварийный участок трубы после прорыва

После завершения ремонта трубу вновь наполнили горячей водой и возобновили её нормальное функционирование.

Специалистами "Теплосети Санкт-Петербурга" проведена замена четырёхметрового аварийного участка теплосети на улице Кораблестроителей. Как проинформировала пресс-служба организации, специалисты завершили ремонтные мероприятия поздно ночью 2 декабря. Им пришлось заменить изношенный участок теплотрассы, проложенной ещё в 1977 году, диаметр которой составлял 150 мм.

Работы проводились по адресу улица Кораблестроителей, дом 37, и включали замену трубы длиной чуть более четырех метров. После завершения ремонта трубу вновь наполнили горячей водой и возобновили её нормальное функционирование.

Также сообщается, что отопление жилых домов, находящихся в зоне устранённого неполадка, восстановлено полностью и работает стабильно.

