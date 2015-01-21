  1. Главная
В поликлинике на улице Асафьева заменят маммограф по поручению губернатора
С такой просьбой к главе города обратилась жительница Выборгского района.

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова в поликлинике №52 на улице Асафьева заменят маммографический аппарат. Об этом сообщили в Смольном 4 марта. 

С такой просьбой к главе города обратилась жительница Выборгского района. Медицинское учреждение обслуживает 73,6 тыс. человек, из которых 41,7 тыс. пациентов – женщины. Маммограф сломался там в сентябре 2025 года. Пациентки, нуждающиеся в обследовании, направляются в другие поликлиники района. 

Маммограф появится к декабрю. 

Ранее мы рассказывали о том, что новая поликлиника в Новой Охте обслуживает 26 тыс. жителей района. 

