В поликлинике на улице Асафьева заменят маммограф по поручению губернатора

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова в поликлинике №52 на улице Асафьева заменят маммографический аппарат. Об этом сообщили в Смольном 4 марта.

С такой просьбой к главе города обратилась жительница Выборгского района. Медицинское учреждение обслуживает 73,6 тыс. человек, из которых 41,7 тыс. пациентов – женщины. Маммограф сломался там в сентябре 2025 года. Пациентки, нуждающиеся в обследовании, направляются в другие поликлиники района.

Маммограф появится к декабрю.

