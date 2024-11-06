Новые лифты установлены в жилом доме на улице Сикейроса

Люди жаловались на частые поломки, скрежет при открытии и закрытии створок кабин и дверей шахт.

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова в жилом доме на улице Сикейроса в Выборгском районе заменили старые лифты. Об этом главу города попросили жильцы в ходе личного приема граждан в марте, рассказали в Смольном.

Пассажирские лифты проработали без замены свыше 25 лет с момента постройки в 1998 году. Люди жаловались на частые поломки, скрежет при открытии и закрытии створок кабин и дверей шахт.

Лифты выпущены в Северной столице совместным российско-белорусским предприятием. До конца года планируется обновить 1,4 тыс. подъемников, из них уже заменили более 1 тыс. лифтов.

