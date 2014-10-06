Число обращений в Жилищный комитет Петербурга за год сократилось в два раза

Во время внутриквартального мониторинга осмотрено 7992 адресных пункта и 570 кадастровых участков.

В 2025 году число звонков на горячую линию Жилищного комитета сократилось практически вдвое. Специалисты оперативно реагировали на критические ситуации, выполнив 827 выездов для ликвидации и предупреждения возможных аварий на инженерно-технических системах и зданиях города.

Проведено 1425 выездных обследований с детальной оценкой состояния несущих и защитных элементов строений. Основная задача мероприятий — предотвратить разрушения и обеспечить безопасность строительных конструкций, что непосредственно отражается на благополучии и комфорте жителей.

Дополнительно осуществлено 332 выезда для профилактического техобслуживания радиооборудования, обеспечивающего стабильную связь служб спасения и чрезвычайных ситуаций.

Всего на горячую линию поступило 2321 обращение, каждое из которых обработано своевременно: гражданам предоставлены консультации по содержанию жилья и техническому обслуживанию.

