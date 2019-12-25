Капремонт лифтов в Петербурге завершен на 80%

В ходе ремонтных работ активно применяются современные технологии: устаревающие конструкции сменяют энергоэффективные лифты нового образца, оборудованные высокотехнологичными устройствами.

Программа капитального обновления лифтового оборудования в Петербурге успешно продвигается вперёд: по состоянию на текущий момент реализовано уже 80% предусмотренных мероприятий, сообщили в городском Жилищном комитете.

Из общего числа подлежащих замене 1430 лифтов уже приведены в полную техническую готовность 1150 объектов. Таким образом, масштабная модернизация охватывает жилые здания в 370 многоквартирных домах.

В ходе ремонтных работ активно применяются современные технологии: устаревающие конструкции сменяют энергоэффективные лифты нового образца, оборудованные высокотехнологичными устройствами. Помимо замены самих кабин, ремонтируется инфраструктура лифтовых шахт и технических помещений.

Одним из ярких примеров успешного внедрения программы служит дом на Школьной улице, где реконструкция осуществляется быстрее намеченных сроков на целый месяц. Здесь уже введены в работу шесть модернизированных лифтов, снабжённых новейшими функциями, обеспечивающими комфортное перемещение всем категориям граждан. Вскоре предстоит завершить монтаж диспетчерсвязи, после чего оборудование поступит в полноценную эксплуатацию.

На перспективу власти намерены перейти к плановому обслуживанию и поэтапной замене лифтов с 2026 года. Глава Жилищного комитета Денис Удод подтвердил, что действующая программа решает одновременно две важные задачи: повышает безопасность проживающих в городе и закладывает фундамент для последующих этапов реконструкции.

Реализация поручения городского руководства проходит под нашим постоянным контролем. Выполнение работ идет точно в срок, а в некоторых случаях и раньше оговорённого времени. Мы прикладываем все усилия, чтобы обеспечить жителям Петербурга достойный уровень комфорта и безопасности, заявил руководитель ведомства.

