Власти Петербурга будут постепенно увеличивать размер взносов на капремонт

Смольный намерен осторожно увеличивать размер взносов на капитальный ремонт, исключая резкое повышение. Об этом сообщается в материале "Делового Петербурга", который ссылается на заявление главы жилищного комитета Санкт-Петербурга Дениса Удода.

По словам руководителя ведомства, в текущих экономических реалиях существует два возможных пути действий: компенсировать недостаток средств за счёт бюджетных субсидий или переложить финансовую нагрузку на население.

Вместе с тем очевидно, что для осуществления необходимого объема ремонтных работ потребуется поднять плату за капремонт. Стоит подчеркнуть, что Петербург входит в число немногих регионов России, использующих схему совместного финансирования капремонта. В течение последних десяти лет жильцы перечислили на капремонт около 100 миллиардов рублей, при этом городская казна добавила дополнительно 50 миллиардов рублей.

Проблема нехватки финансов на реализацию программы капремонта поднималась властями города ещё в августе, когда власти попросили добавить на будущий год бюджетные ассигнования в объёме 7,5 млрд рублей.

