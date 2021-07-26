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В 2025 году в Петербурге заменят почти 1,5 тыс. газовых котлов
Сегодня, 15:43
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В 2025 году в Петербурге заменят почти 1,5 тыс. газовых котлов

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Суммарный объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий составит 35,9 млн рублей.

Санкт-Петербургский жилищный комитет активно реализует социальные проекты, нацеленные на повышение качества жизни горожан. Одним из ключевых направлений деятельности в 2025 году станет запуск специальной адресной программы замены старого газо- и электрооборудования, пишет "Петербургский дневник".

Программа предусматривает замену:

1467 газовых котлов;

57 электроплит.

Суммарный объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий составит 35,9 млн рублей. Мероприятия позволят минимизировать вероятность чрезвычайных ситуаций, увеличить эффективность используемого оборудования и сделать проживание более комфортным для многих тысяч горожан.

Особое внимание правительство города и жилищный комитет уделяют обеспечению безопасности и удобству жителей. Регулярный контроль сроков исполнения и качества выполняемых работ становится приоритетной задачей для достижения максимальной защиты и удобства горожан.

Создание безопасной среды обитания, обеспечение комфортного жилья и соблюдение принципов социальной справедливости остаются важнейшими принципами деятельности жилищного комитета.

Ранее мы сообщили о том, что в саду "Нева" завершили восстановительные работы после установки наружного освещения.

Фото: Pxhere

Теги: газовые котлы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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