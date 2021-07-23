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В саду "Нева" завершили восстановительные работы после установки наружного освещения
Сегодня, 15:48
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В саду "Нева" завершили восстановительные работы после установки наружного освещения

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Парк оборудован современными осветительными устройствами: в общей сложности было установлено 236 светодиодных светильников и 77 архитектурных прожекторов для подсветки скульптурных композиций.

Предприятие "Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса" завершило восстановительные работы в саду "Нева", выполненные после монтажа уличного освещения, пишет "Вечерний Петербург".

По окончании ремонтных мероприятий были приведены в порядок участки газонного покрова и пешеходных дорожек, подвергшихся изменениям в процессе строительных работ. Эту информацию подтвердили в пресс-релизе Красногвардейского района.

Парк оборудован современными осветительными устройствами: в общей сложности было установлено 236 светодиодных светильников и 77 архитектурных прожекторов для подсветки скульптурных композиций. Кроме того, протянута новая кабельная сеть длиной около 7 километров, обеспечивающая подачу электроэнергии для всех элементов ландшафтного освещения.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

Теги: благоустройство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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