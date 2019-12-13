Рост зарплат в Петербурге замедлился вдвое и составил 10% в 2025 году

Лидером по зарплатам остаются топ-менеджеры с доходом 150 тыс. рублей.

Темп роста заработных плат в Санкт-Петербурге в 2025 году замедлился вдвое и составил 10% против 20,9% в 2024 году. Об этом сообщила директор Центра занятости населения города Анна Харичева.

Мы видим рост заработной платы в этом году на 10%, что, конечно, несравнимо с ростом в 20-30%, который был в предыдущие годы. Но по крайней мере показатель не падает ниже уровня инфляции, и в целом гонка за заработными платами продолжается.

Анна Харичева, директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга

Исполнительный вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Александр Медведев подтвердил тенденцию: в промышленности в 2025 году ожидается рост зарплат всего на 6% после 40% в 2023-м и 12% в 2024-м. По данным HeadHunter, наиболее высокие средние зарплаты в городе предлагаются в сфере высшего и среднего менеджмента (150 тыс. рублей), автомобильного бизнеса (140 тыс.) и стратегического консалтинга (130 тыс.).

При этом самые низкие медианные зарплаты зафиксированы в науке и образовании (65 тыс. рублей), сфере безопасности (67,4 тыс.) и розничной торговле (71,6 тыс.). Эксперты отмечают, что компании вынуждены пересматривать системы мотивации, чтобы удерживать сотрудников без значительного повышения фонда оплаты труда.

Ранее Piter.TV сообщал, что расходы на покупку земли сократились на треть в Петербурге.

Фото: Piter.TV