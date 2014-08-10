Расходы на покупку земли сократились на треть в Петербурге

При этом расходы на участки, предназначенные для возведения жилых зданий, практически сохранились на прежнем уровне, уменьшившись незначительно с 62,2 млрд рублей в 2024-м до 61,5 млрд рублей в нынешнем году.

Эксперты консалтингового центра "Петербургская недвижимость" ожидают, что общий объем операций с земельными участками в городе и окрестностях в 2025 году составит 102,1 млрд рублей. Этот показатель существенно меньше прошлогодних результатов, когда инвестиции в приобретение земли составляли 151,3 млрд рублей, что означает снижение на треть.

Напротив, затраты на коммерческие застройки резко сократились — с 89,1 млрд рублей до 40,6 млрд рублей. Тем не менее, средняя цена земли увеличилась на 20–25%, отмечается в издании "КоммерсантЪ".

Директор консалтингового центра Ольга Трошева обратила внимание на то, что в 2025 году были зарегистрированы сделки купли-продажи сорока участков, предназначенных для жилого строительства и комплексов апартаментов, общей площадью свыше 170 га, позволяющих разместить жилые объекты общей площадью более 2,3 млн квадратных метров. Средняя стоимость новоприобретённых земельных наделов в центральной части Петербурга колебалась от 80 до 120 тысяч рублей за квадрат, участки для реконструкции оценивались дороже — от 60 до 150 тысяч рублей. Что касается районов удалённых от центра, там цены начинались от 30–70 тысяч рублей за жильё и могли достигать 35–95 тысяч рублей за редевелопмент.

Игнатий Найда, партнёр компании Kronung Group, высказался о тенденции смещения спроса на большие площади земли, поскольку будущие жители и строительные компании отдают предпочтение жилым районам с обустроенным окружением, комфортными дворами и развитой социальной инфраструктурой.

Что касается распределения инвесторов по районам, лидирует Московский район столицы, занимая долю в 29% от общих объёмов земельных сделок. Следующие места занимают Василеостровский и Адмиралтейский районы, доля каждого из которых составляет 20% и 16% соответственно.

