Пьяный петербуржец избил прохожего после замечания на детской площадке

Пострадавший с переломом челюсти и ушибами лица госпитализирован.

Полиция Василеостровского района задержала 34-летнего мужчину по подозрению в избиении 45-летнего местного жителя. Конфликт произошел вечером 20 сентября во дворе дома 25 на 18-й линии Васильевского острова.

Как сообщил задержанный, конфликт начался с замечания прохожего о недопустимости распития алкогольных напитков на детской площадке. Слова мужчины спровоцировали драку. После нападения группа "отдыхающих" скрылась с места происшествия. Полицейские, прибывшие по вызову, никого не обнаружили.

Однако, как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан у станции метро "Горный Институт" и доставлен в отдел для разбирательства. Утром 21 сентября в полицию поступила информация из медучреждения о госпитализации 45-летнего пострадавшего с переломом челюсти и множественными ушибами лица. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель Audi сбил женщину с двумя детьми на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.TV