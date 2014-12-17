Залповая реконструкция трубопроводов в Московском районе завершится в 2026 году

Уже в минувшем отопительном сезоне восемь зданий получили тепло и горячую воду по новым сетям.

В следующем году для 15 тыс. жителей Московского района обновят квартальные сети. Специалисты "Теплосети" выполнили половину работ, сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

Реконструкцию проводят поэтапно: на первом этапе завершили перекладку 1,5 тыс. метров теплопроводов. Так, уже в минувшем отопительном сезоне восемь зданий получили тепло и горячую воду по новым сетям. Выполнение работ позволило приступить ко второму этапу – к замене участка теплопровода, от которого зависит теплоснабжение 10 зданий. А в ходе третьего этапа построят временные тепловые сети еще для 13 зданий.

Совокупный объем уже замененных участков труб составляет 3,7 тыс. метров – более половины от запланированного объема в 6,4 тыс. метров. Используются современные стальные трубы.

Во время залповой реконструкции трубопроводов в Московском районе за 5 лет заменят порядка 65 километров теплопроводов.

Ранее мы рассказывали о том, что стартовала реконструкция 2,2 километров тепловых сетей на Авангардной улице.

Фото: пресс-служба "Теплосети"