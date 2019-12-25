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Стартовала реконструкция 2,2 километров тепловых сетей на Авангардной улице
Сегодня, 14:59
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Стартовала реконструкция 2,2 километров тепловых сетей на Авангардной улице

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Устаревшие сети диаметром 50-250 миллиметров заменят стальными теплопроводами в пенополиуретановой изоляции.

В Петербурге специалисты АО "ТЭК СПб" начали реконструкцию 2,2 километров тепловых сетей на Авангардной улице. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике. 

Устаревшие сети диаметром 50-250 миллиметров заменят стальными теплопроводами в пенополиуретановой изоляции, которая увеличит срок службы сетей. Кроме того, используются гибкие трубопроводы: они сохраняют пропускную способность в течение всего срока эксплуатации и не подвергаются внешней и внутренней коррозии. А еще новые сети оснастят системой оперативного дистанционного контроля. 

Работы хотят завершить в ноябре 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что обновление теплосетей в Кировском районе вышло на завершающий этап. Энергетиками заменены 497 метров сети на Кронштадтской улице. 

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"

Теги: авангардная улица, реконструкция теплосетей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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