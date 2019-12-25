Стартовала реконструкция 2,2 километров тепловых сетей на Авангардной улице

Устаревшие сети диаметром 50-250 миллиметров заменят стальными теплопроводами в пенополиуретановой изоляции.

В Петербурге специалисты АО "ТЭК СПб" начали реконструкцию 2,2 километров тепловых сетей на Авангардной улице. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике.

Устаревшие сети диаметром 50-250 миллиметров заменят стальными теплопроводами в пенополиуретановой изоляции, которая увеличит срок службы сетей. Кроме того, используются гибкие трубопроводы: они сохраняют пропускную способность в течение всего срока эксплуатации и не подвергаются внешней и внутренней коррозии. А еще новые сети оснастят системой оперативного дистанционного контроля.

Работы хотят завершить в ноябре 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что обновление теплосетей в Кировском районе вышло на завершающий этап. Энергетиками заменены 497 метров сети на Кронштадтской улице.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"