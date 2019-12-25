В квартиру пенсионерки на Искровском проспекте дважды залезла неизвестная

Девушка заявила, что ищет мужчину, и похитила телефон.

Неизвестная два раза залезла в квартиру пенсионерки на Искровском проспекте в Петербурге через форточку. Девушка заявила, что ищет мужчину, и похитила телефон.

По данным АН "Оперативное прикрытие", ночью 20 апреля в дверь жилища 69-летней женщины позвонила незнакомка, которая якобы искала супруга. После того, как владелица квартиры сказала о том, что посторонних там нет, злоумышленница вышла на улицу и залезла через форточку. Она толкнула хозяйку, прошлась и удалилась. Через 20 минут неизвестная повторила свои действия и еще вырвала из рук пенсионерки мобильный телефон.

Позже позвонил мужчина. По его словам, он хотел вернуть телефон, однако потерпевшая уже не открыла. У нее зафиксировали в травмпункте ушиб левого бедра.

Приметы хулиганов передали полицейским, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что лжесантехник, похитивший из квартиры более 700 тыс. рублей в Петербурге, отправлен в колонию на 4 года.

Фото: Piter.TV