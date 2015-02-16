Лжесантехник, похитивший из квартиры более 700 тыс. рублей в Петербурге, отправлен в колонию на 4 года

Мужчина, представившись сантехником, заявил потерпевшей о якобы протечке водопроводных труб в квартире.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении уроженца Владимирской области. Ему вменяют ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и пп. "а", "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере), сообщили в надзорном ведомстве.

В мае прошлого года мужчина, представившись сантехником, заявил потерпевшей о якобы протечке водопроводных труб в квартире. В помещении подсудимый начал ходить из комнаты в комнату, делая вид, что осматривает трубы и радиаторы. После он сказал хозяйке, что без ремонта не обойтись. Пока женщина ходила за сумкой с деньгами, злоумышленник украл коробку, где были 738 тыс. рублей.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти задержан мигрант, обманувший соотечественников в Турции на 41 тыс. долларов.

Фото: Piter.TV