  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лжесантехник, похитивший из квартиры более 700 тыс. рублей в Петербурге, отправлен в колонию на 4 года
Сегодня, 14:49
106
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Лжесантехник, похитивший из квартиры более 700 тыс. рублей в Петербурге, отправлен в колонию на 4 года

0 0

Мужчина, представившись сантехником, заявил потерпевшей о якобы протечке водопроводных труб в квартире.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении уроженца Владимирской области. Ему вменяют ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и пп. "а", "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере), сообщили в надзорном ведомстве. 

В мае прошлого года мужчина, представившись сантехником, заявил потерпевшей о якобы протечке водопроводных труб в квартире. В помещении подсудимый начал ходить из комнаты в комнату, делая вид, что осматривает трубы и радиаторы. После он сказал хозяйке, что без ремонта не обойтись. Пока женщина ходила за сумкой с деньгами, злоумышленник украл коробку, где были 738 тыс. рублей. 

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти задержан мигрант, обманувший соотечественников в Турции на 41 тыс. долларов. 

Фото: Piter.TV

Теги: кража, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии